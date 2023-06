La prévention en ACM : L’environnement et la santé. AGRIMAY Ouangani, 17 juillet 2023, Ouangani.

La prévention en ACM : L’environnement et la santé. 17 juillet – 12 août AGRIMAY Chiconi – kAHANI

Objectifs :

● Sensibiliser l’enfant aux risques climatiques, la protection de l’environnement et la santé ;

● Apprendre les bons gestes à travers des activités ludiques ;

● Sensibiliser les jeunes sur les bons gestes alimentaires.

Descritpion :

La création d’un outil supplémentaire dans le cadre de la lutte contre la pollution :

Mayotte, de plus en plus touché par la pollution, une dégradation de l’environnement par l’introduction non-naturelle de substances dans l’air, l’eau ou le sol, est une île où la majorité des habitants vivent dans une situation précaire.

Cette situation sur la pollution est inquiétante puisqu’elle pourrait conduire à des risques sanitaires mais aussi écologiques pour la population. C’est pourquoi on a décidé de faire diverses activités sur l’identification, le traitement et le recyclage des différents type de déchets. Des sorties pédestres seront organisée, des jeux éducatifs au tour de cette thématiques seront proposés et des ateliers pour créer des jouets, de la décoration etc.. en utilisant des canettes, des cartons ou autres déchets pouvant servir.

Des interventions par des professionnels seront envisagées afin de compenser leurs acquis.

Cette action vise aussi à rassurer les jeunes concernant leur santé, les sensibiliser sur les gestes importants pour rester en bonne santé.

Exemple : se laver les mains régulièrement, bien manger équilibrer, se brosser les dents, faire du sport etc..

Bénéficiaires :

Pour la réalisation de cette action, le public bénéficiaire sera composé des enfants/jeunes de 6/17 ans de la commune de Chiconi.

 60 jeunes dont la moitié des filles.

Lieu de réalisation :

Le projet sera réalisé dans le site labellisé AGRIMAY à Kahani.

Toutefois, il est aussi possible qu’un référent éducatif de la MJCSC de Chiconi soit associé au projet (d’où le travail de partenariat avec la Maison des jeunes et de la culture de Chiconi).

AGRIMAY OUANGANI Ouangani 97670 Mayotte [{« type »: « email », « value »: « contact@chiconifm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « coordination@chiconifm.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0639654304 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0639617017 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0639249200 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:59:00+02:00

2023-08-11T23:00:00+02:00 – 2023-08-12T09:59:00+02:00

chiconi chiconi fm