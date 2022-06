Agri’fête Étoile-sur-Rhône, 21 août 2022, Étoile-sur-Rhône. Agri’fête

Les Clévos Étoile-sur-Rhône

2022-08-21 09:00:00 – 18:00:00

Drôme Une journée à la campagne comme autrefois !

Journée festive autour des battages à l’ancienne, présentations et animations de matériels et métiers d’autrefois.

Repas traditionnel et tombola. Étoile-sur-Rhône

