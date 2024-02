Agricultur’elles journée internationale des droits des femmes Mairie Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Agricultur’elles journée internationale des droits des femmes Mairie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

L’ANEFA 64, la FDSEA 64, l’AGROCAMPUS 64 vous invitent à l’évènement AGRICULTUR’ELLES , au marché de Oloron Sainte-Marie. Cette action est consacrée aux droits des femmes, nous nous réunissons pour célébrer le rôle essentiel des femmes dans le secteur agricole et pour promouvoir leur contribution souvent méconnue pourtant cruciale à notre société. Le projet est financé par le Ministère chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l’égalité des chances et avec la participation du CCAS de la ville de Oloron.

8h, partagez un moment de convivialité (stand sur le marché)

8h30, rencontrez des partenaires locaux de l’agriculture (stand)

9h, découvrez les métiers traditionnels (déambulation sur le marché)

9h30, explorez les portraits d’agricultrices + témoignages (expo photo à la mairie)

10h, informez vous sur les droits des femmes avec le CIDFF (à la mairie) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 08:30:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

Mairie 2 Place Georges Clemenceau

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anefa64@anefa.org

L’événement Agricultur’elles journée internationale des droits des femmes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn