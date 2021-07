Paris 19e Arrondissement Paris 19e Arrondissement Paris, Paris-19E-Arrondissement Agriculture urbaine et passé maraîcher le long du canal Saint-Denis Paris 19e Arrondissement Paris 19e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Agriculture urbaine et passé maraîcher le long du canal Saint-Denis Paris 19e Arrondissement, 3 juillet 2021

Paris 19e Arrondissement Paris Paris 19e Arrondissement Découvrez le passé maraîcher de la Seine-Saint-Denis le temps d’une balade guidée le long du canal Saint-Denis et visitez le site d’agriculture urbaine Terre Terre de l’association La Sauge à Aubervilliers. infos@plainecommunetourisme.com +33 1 55 87 08 70 https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees/croisieres/croisiere-agriculture-urbaine-et-passe-maraicher dernière mise à jour : 2021-06-16 par

