Agriculture et urbanisation Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Agriculture et urbanisation Marseille 2e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. Agriculture et urbanisation Frac 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Frac 20 Boulevard De Dunkerque

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Quels nouveaux rapports pourraient émerger demain entre ville et campagne, architecture et agriculture?

Sébastien Marot propose une boussole pour s’orienter entre les différents parcours ou scénarios biopolitiques qui circulent aujourd’hui à ce propos.

Inscription en ligne. Conférence de Sébastien Marot, historien de l’environnement (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Est). Quels nouveaux rapports pourraient émerger demain entre ville et campagne, architecture et agriculture?

Sébastien Marot propose une boussole pour s’orienter entre les différents parcours ou scénarios biopolitiques qui circulent aujourd’hui à ce propos.

Inscription en ligne. Frac 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Frac 20 Boulevard De Dunkerque Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Frac 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Agriculture et urbanisation Marseille 2e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Agriculture et urbanisation Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône