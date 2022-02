Agriculture et qualité de l’air, quel rapport ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 15:00

Vous souhaitez en savoir plus sur les émissions de polluants atmosphériques d’origine agricole, les moyens de les réduire et les impacts de la pollution de l’air sur les cultures ? Rendez-vous le jeudi 03 mars 2022 à 15h sur le stand de l’ADEME.

entrée libre

Effets des polluants sur les cultures, émissions du secteur agricole : venez découvrir les liens entre agriculture et qualité de l’air. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

