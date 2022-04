Agriculture et qualité de l’air : Nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques Amphithéâtre Léon Duguit, 17 mai 2022, Bordeaux.

Amphithéâtre Léon Duguit, le mardi 17 mai à 09:00

L’ADEME et le Ministère de la Transition Écologique organisent une journée de transfert des résultats acquis par les programmes PRIMEQUAL et Agr’air sur les problématiques agriculture et qualité de l’air. Cet évènement présentera aux utilisateurs potentiels les connaissances, recommandations, outils et démonstrateurs développés par ces programmes. Cette journée s’adresse aux acteurs et décideurs dans le domaine de la qualité de l’air et de l’agriculture : monde agricole, collectivités, services des ministères et DREAL, industriels, agences et instituts publics, associations, chercheurs, etc. **L’inscription est gratuite et obligatoire.**

Amphithéâtre Léon Duguit 35 place Pey Berland 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



