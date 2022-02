Agriculture connectée : quels apports des nouveaux usages numérique ? Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

Certains clichés demeurent tenaces. Les agriculteurs en savent quelque chose. Pourtant, loin de l’image d’Épinal qu’on lui colle encore trop souvent, la profession a entamé depuis longtemps déjà, sa mue numérique. Saviez-vous par exemple que 9 agriculteurs sur 10 font leurs démarches PAC en ligne et que 81% des agriculteurs utilisent quotidiennement internet pour leur activité. Ce dernier pourcentage, venant du Ministère de l’Agriculture, est bien supérieur à la moyenne française. Et pour cause, qu’il s’agisse d’accroître la compétitivité et la productivité des exploitations tout en atténuant les externalités négatives, d’optimiser la qualité et la traçabilité des productions agricoles ou encore d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et rendre ainsi le métier plus attractif ; le numérique relève nombre de défis majeurs de la filière à court terme. Organisé par Paroles d’Elus. Avec la participation de : * Sébastien WINDSOR, Président des Chambres d’Agriculture (APCA) * Cyril LUNEAU, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales Groupe chez Orange * Sébastien PICARDAT, Directeur général d’AGDATAHUB * Jérôme DAMY, Chargé de projets Innovation & Numérique Innovation, Recherche & Développement de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir * Guillaume PAIRE, Responsable du VITILAB Bourgogne-Franche-Comté * Chantal MONVOIS, Déléguée générale de la Fondation AgroParisTech * Antoine CORNUEJOLS, Professeur et co-directeur de l’alliance H@rvest

Pour optimiser la production, gérer l’exploitation, booster la commercialisation, et créer de la valeur par des données sécurisées.

