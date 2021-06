Agricultivons Mairie de Vertou, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vertou.

2021-07-02

Horaire : 16:00 20:00

Gratuit : non

Le vendredi 2 juillet la Ville propose aux Vertaviens de venir à la rencontre du monde agricole pour la 2e édition. Initié en 2019, le plan d’actions Agricultivons ! a su mettre en mouvement les acteurs du territoire autour du maintien et du développement de l’agriculture à Vertou. Des actions ont été élaborées avec les agriculteurs vertaviens, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et Nantes Métropole pour accompagner l’activité, tisser des liens, anticiper les évolutions. 2e édition pour Agricultivons ! Comme pour la première édition, un marché de producteurs est proposé le vendredi 2 juillet de 16h à 20h. Il sera composé de 14 agriculteurs vertaviens proposant de découvrir leurs produits et leurs métiers. Dès la sortie des écoles, il sera possible de faire son marché avant le week-end, place Saint Martin, et de découvrir le quotidien des agriculteurs. Une exposition de machines agricoles et d’animaux de la ferme permettront aux plus jeunes de découvrir l’univers du monde agricole et de profiter également de l’événement. De nombreux lots issus de l’agriculture vertavienne seront à gagner via la page Facebook de la Ville et pendant l’événement. L’occasion également de fêter les 2 ans d’Agricultivons !, en 2019 700 Vertaviens avaient fait le déplacement. Au plus près des agriculteurs Pour aller plus loin et mieux comprendre les enjeux du métier d’agriculteur, la Ville de Vertou propose une table ronde à suivre en ligne sur son compte YouTube et sa page Facebook, dès le 1er juillet. Les agriculteurs pourront partager leur point de vue sur les thèmes suivants : les pratiques conventionnelles et biologiques : l’accompagnement vers la transition, l’utilisation de produits…et les enjeux actuels : la relocalisation, l’autonomie alimentaire…le métier d’agriculteur, avantages, inconvénients, activités, compétences, responsabilités…les problématiques auxquelles les agriculteurs sont confrontés sur le territoire. Une évaluation pour la suite Une première évaluation du dispositif va permettre de mieux cerner les attentes des habitants et des agriculteurs sur les futures actions à mener et permettra d’ajuster et adapter le plan d’actions et de garantir transparence et participation. Dans ce cadre, un questionnaire aux habitants sera disponible sur le site de la Ville, du 3 juin au 9 juillet 2021, ou sera à remplir directement lors du marché des producteurs, vendredi 2 juillet. Les Vertaviens pourront tester leur degré de connaissance de l’agriculture vertavienne.

Mairie de Vertou 2 Place Saint-Martin Centre-bourg Est Vertou