Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Tournée d’été de l’association. Découverte de l’agriculture de la région, échanges avec les consommateurs, jeux…

Stand installé au marché du quai Richet toute la matinée. Tournée d’été de l’association. Découverte de l’agriculture de la région, échanges avec les consommateurs, jeux…

