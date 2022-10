Agriculteurs 3.0 Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Agriculteurs 3.0 Sorde-l’Abbaye, 5 novembre 2022, Sorde-l'Abbaye. Agriculteurs 3.0

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

2022-11-05 – 2022-11-05 Sorde-l’Abbaye

Landes Sorde-l’Abbaye EUR Réalisé par Étienne Crépin et Frédéric Schneider, 2020 / 52 min. Un voyage dans les campagnes connectées !

En quelques années, l’agriculture s’est mise à l’heure de la technologie sous toutes ses formes. Drones, big data et objets connectés sont les nouveaux outils d’une génération d’agriculteurs 3.0 et l’arrivée de ces technologies provoque un bouleversement des pratiques, des modèles de production et du rapport des paysans à leur métier.

A travers le quotidien de différents agriculteurs, le film invite le spectateur à découvrir leurs convictions et leurs interrogations quant à l’intérêt de ces nouveaux outils.

La séance s’accompagne d’un échange avec des acteurs locaux. Réalisé par Étienne Crépin et Frédéric Schneider, 2020 / 52 min. Un voyage dans les campagnes connectées !

En quelques années, l’agriculture s’est mise à l’heure de la technologie sous toutes ses formes. +33 5 58 73 04 83 Étienne Crépin et Frédéric Schneider

Sorde-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sorde-l’Abbaye Autres Lieu Sorde-l'Abbaye Adresse Salle des fêtes Sorde-l'Abbaye Landes Ville Sorde-l'Abbaye lieuville Sorde-l'Abbaye Departement Landes

Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorde-labbaye/

Agriculteurs 3.0 Sorde-l’Abbaye 2022-11-05 was last modified: by Agriculteurs 3.0 Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye 5 novembre 2022 Landes Salle des fêtes Sorde-l'Abbaye Landes Sorde-l'Abbaye

Sorde-l'Abbaye Landes