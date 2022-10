Rétrospective des films « Retours sur site – histoires de projets » réalisés par MALTAE : 6 architectes/ 5 actes de bâtir/ 4 films Agricampus 32 chemin Saint Lazare Hyeres, 18 octobre 2022, Hyères.

Rétrospective des films « Retours sur site – histoires de projets » réalisés par MALTAE : 6 architectes/ 5 actes de bâtir/ 4 films 
Mardi 18 octobre 2022, 14h-18h
Agricampus, 32 chemin Saint Lazare, Hyères

14h Hommage à Robert Joly : Un maître d’œuvre et son ouvrage, Robert Joly et le lycée agricole Edgar Pisani de Tulles Naves

15h Habiter les pentes du littoral varois : Le Domaine du Gaou Bénat et ses concepteurs Jean Aubert et André Lefèvre-Devaux/Le village du Merlier du Cap Camarat à Ramatuelle avec Jean-Louis Veret de l’Atelier de Montrouge

16h ANAGRAM et son architecte Bertrand Leclercq : l’histoire d’un projet pionnier d’habitat groupé à Villeneuve d’Ascq,

17h le Collège de Garéoult dans le Var : Retour sur site de Maurice Sauzet au collège Guy de Maupassant à Garéoult

La collection des « Retour sur site » est une collection originale de films documentaires d’architecture imaginés et produits par Mémoire à Lire, Territoire à l’Ecoute. Il s’agit d’y présenter des opérations analysées du point de vue des projets. Les visites des sites et bâtiments construits y sont conçues pour faire se rencontrer, à même les lieux, quelques décennies plus tard, les architectes ou protagonistes des projets, et leurs habitants ou utilisateurs .Le propos est de croiser un travail d’histoire de projet avec un travail d’évaluation d’une œuvre architecturale, évaluation faite du point de vue du site, du point de vue de sa réception et de son appropriation par les usagers, et du point de vue de sa traversée dans le temps : comment a-t-elle vieillie ? Passer de l’histoire à l’évaluation invite à « un autre exercice de l’histoire », auquel appartient aussi l’occasion donnée à des usagers de rencontrer pour la première fois les créateurs de leur cadre de vie.et même de leur dire « merci »



