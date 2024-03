Agri’Athlon et Baladofermothèque La Fermothèque, la cantinière Lathus-Saint-Rémy, mercredi 24 avril 2024.

Agri’Athlon et Baladofermothèque parcours et course d’orientation en famille Mercredi 24 avril, 10h00, 14h00 La Fermothèque, la cantinière Gratuit, inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

L‘Office de Tourisme vous invite pour une journée ou une demi-journée en famille ou entre amis à la Fermothèque, lieu pédagogique en plein cœur d’une exploitation agricole à Lathus-Saint-Rémy.

Programme de la matinée : Agri’Athlon, une course d’orientation par équipe avec des énigmes à résoudre.

Programme de l’après-midi : Baladofermothèque, parcours de 6 km semé d’énigmes à résoudre pour arriver au lieu d’une cache avec une surprise.

Si vous souhaitez participer aux deux animations, vous êtes invités à prévoir votre pique-nique sorti du sac.

La Fermothèque, la cantinière Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sudviennepoitou.com »}]

Activité Nature