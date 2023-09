Balade guidée dans l’Agriate jusqu’à la plage de Saleccia. Agriate – Lotu – plage de Saleccia Santo-Pietro-di-Tenda, 17 septembre 2023, Santo-Pietro-di-Tenda.

Balade guidée dans l’Agriate jusqu’à la plage de Saleccia. Dimanche 17 septembre, 10h00 Agriate – Lotu – plage de Saleccia Sur réservation uniquement auprès de Max PIANA. Départ navette 10h00, Retour navette 16h30. Retour St-Florent 17h00. A partir de 8 ans, prévoir chaussures adaptées, eau, casquette et crème solaire. Lieu de RDV : quai des navettes à Saint-Florent (09h30).

Embarquement sur la navette « U Saleccia » pour se rendre à la plage du Lotu.

Au départ de la plage du Lotu, visite guidée jusqu’à la plage de Saleccia.

Immersion dans un site naturel protégé, découverte du sentier des douaniers, de l’histoire de cette micro-région, de sa flore et de sa faune. La journée sera ponctuée par des commentaires sur les activités agro-pastrorales ancestrales, la toponymie et l’histoire de chaque édifice, relief ou plage.

Découverte d’un hameau de cultivateurs semi-nomades et de ses anciennes cultures céréalières.

Baignade libre à la plage du Lotu ou de Saleccia.

Agriate – Lotu – plage de Saleccia saint-florent Santo-Pietro-di-Tenda 20246 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 43 65 86 »}, {« type »: « email », « value »: « maxime.piana@isula.corsica »}] Les trésors de Saleccia.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

