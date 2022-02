Agri-deiz Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Agri-deiz Morlaix, 19 mars 2022, Morlaix. Agri-deiz ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 ZA de Langolvas Parc des expositions

Morlaix Finistère La plus grande ferme du Finistère fait étape à nouveau en 2022 sur le Parc des Expositions de Morlaix ! Une ferme grandeur nature !

Concours de bovins,

Concours et spectacles de chevaux,

Démonstrations de chiens,

Expositions de matériel agricole,

De nombreux exposants dans le secteur de l’élevage,… . +33 2 98 21 90 63 http://www.lango.fr/ La plus grande ferme du Finistère fait étape à nouveau en 2022 sur le Parc des Expositions de Morlaix ! Une ferme grandeur nature !

De nombreux exposants dans le secteur de l’élevage,… . ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

