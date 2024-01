Agri Deiz Le festival de l’agriculture et de l’élevage du Finistère. Route de Brest Guilers, samedi 30 mars 2024.

Agri Deiz Le festival de l’agriculture et de l’élevage du Finistère. Route de Brest Guilers Finistère

Cette année, l’Association Agri Deiz franchit de nouvelles frontières en s’installant à Brest pour la 1ère fois.

Cette édition réunira les passionnés d’agriculture du sud et du nord Finistère.

Plus de 300 animaux présents, de nombreuses animations et démonstrations, et un concours bovins départemental.

Agri Deiz 2024 à Brest sera bien plus qu’un festival ; c’est un tremplin vers de nouveaux horizons .

Route de Brest Brest Expo Parc de Penfeld

Guilers 29820 Finistère Bretagne contact@agrideiz.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-31



L’événement Agri Deiz Le festival de l’agriculture et de l’élevage du Finistère. Guilers a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole