AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS Pézènes-les-Mines Pézènes-les-Mines Catégories d’évènement: Hérault

Pézènes-les-Mines

AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS Pézènes-les-Mines, 17 décembre 2022, Pézènes-les-Mines. AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS

Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 Pézènes-les-Mines

Hérault Pézènes-les-Mines Une après-midi entre amis ou en famille, visite des champs et dégustation d’infusions chaudes au coin du feu. Choix de box-cadeaux à infuser, à cuisiner et bien-être. Une après-midi entre amis ou en famille, visite des champs et dégustation d’infusions chaudes au coin du feu. Choix de box-cadeaux à infuser, à cuisiner et bien-être. +33 6 16 57 54 58 https://www.pouzes.fr/ Pézènes-les-Mines

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézènes-les-Mines Autres Lieu Pézènes-les-Mines Adresse Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault Ville Pézènes-les-Mines lieuville Pézènes-les-Mines Departement Hérault

Pézènes-les-Mines Pézènes-les-Mines Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenes-les-mines/

AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS Pézènes-les-Mines 2022-12-17 was last modified: by AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS Pézènes-les-Mines Pézènes-les-Mines 17 décembre 2022 Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault Hérault Pézènes-les-Mines

Pézènes-les-Mines Hérault