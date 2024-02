Agressor + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 7 mars 2024.

Agressor + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 7 mars avec Agressor + Guest.

[Death Metal FR]



Formé en 1986, Agressor est l’un des groupes précurseurs de la scène death-thrash française, et le tout premier à sortir un album de ce style en France (le split LP Licensed To Thrash). Un véritable pionnier.



Vénéré par les accros de la scène old school de par sa longévité, le groupe a acquis depuis toujours l’image d’une formation novatrice qui sait évoluer à chaque album et développer son univers personnel. Si Agressor est réputé pour son thrash death original et particulièrement furieux, il ne renie jamais la mélodie ni les structures audacieuses, ainsi qu’un travail guitaristique titanesque. Durant ses 30 années de carrière, il a été et demeure une influence pour de nombreux groupes de la scène extrême française, ainsi qu’une référence absolue au niveau européen.



On ne compte plus les terrains que le groupe a défrichés avant ses semblables: contrats discographiques avec d’importants labels étrangers (Noise Records, Black Mark), enregistrements à l’étranger, collaborations avec de prestigieux artistes, le cultissime Philippe Druillet qui réalise deux des pochettes du groupe, les choeurs de l’Opéra de Lyon qui participent à l’album Symposium Of Rebirth , emploi d’instruments classiques et médiévaux sur Medieval Rites , et enfin une pléthore d’invités qui émaillent les derniers albums du groupe, parmi lesquels Mark Barney Greenway (Napalm Death), James Murphy (Obituary/Testament), Morten Nielsen (Mercyful Fate) ou encore Kai Hahto (Rotten Sound/Nightwish).



Agressor a joué avec des groupes aussi divers que Sinister, Wargasm, Morbid Angel, Obituary, Messiah, Samael, Pestilence, Biohazard, Sodom, Cradle Of Filth, Hanoi Rocks, Mayhem et bien d’autres. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

