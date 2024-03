Agraphon Rue de Beauport Paimpol, mardi 29 octobre 2024.

Du dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre, la 3ème édition de l’événement Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! Pour cette édition, l’abbaye de Beauport vous invite à remonter le temps. Venez découvrir des paysages sonores et des voix qui s’entrelacent, et vous plongent dans l’univers sensible d’une communauté de femmes de l’an mil. Un petit-déjeuner aura lieu à la suite de la performance/visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 08:00:00

fin : 2024-10-29

Rue de Beauport Abbaye de Beauport

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne contact@abbayebeauport.com

