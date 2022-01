AG!R, c’est tout naturel ! Muséum d’histoire naturelle, 22 janvier 2022, Genève.

AG!R, c’est tout naturel !

du samedi 22 janvier au mercredi 29 juin à Muséum d’histoire naturelle

À propos de l’érosion de la biodiversité et du changement climatique, il y a celles et ceux qui croient savoir, mais il y a surtout celles et ceux qui aimeraient en savoir plus et se mettre en mouvement. AG!R, un espace du Muséum, est un condensé de convivialité pour s’informer et chercher des solutions par tous les moyens, avec des scientifiques et des spécialistes de l’information. AG!R vous accueille pour lire, réfléchir, mais aussi rencontrer, jouer, fabriquer, s’amuser… et surtout agir! L’espace AG!R est ouvert les mercredis et les samedis, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ! (uniquement le matin de 10h à 12h30 le mois de janvier) Au 2e étage du Muséum. Visite libre – Accueil en continu Cette même thématique se développe dans l’exposition « tout contre la Terre » au 3ème étage. Un programme riche et varié est proposé autour d’une thématique différente chaque mois. Découvrir les actualités sur: [http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/agr/](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/agr/)

CHF 0.-

Un espace d’auto-défense environnementale, pour comprendre, échanger et surtout… agir !

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



