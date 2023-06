Conférence « S’adapter au changement climatique » AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos, 13 octobre 2023, Agos-Vidalos.

Agos-Vidalos,Hautes-Pyrénées

Lou Dumaine qui est chargée de piloter l’élaboration des plans d’adaptation aux changements climatiques de 5 réserves naturelles régionales des Pyrénées, dont la nôtre, vous présente les premières conclusions de son étude. Quelles seront les évolutions prévisibles du climat? Quels impacts sur la ressource en eau ou sur les forêts ? Comment le massif peut-il s’adapter au réchauffement climatique ? Est-il vulnérable ? Le réchauffement ouvrira-t-il des opportunités nouvelles ? Discutons avec elle de ces sujets que nous ne pouvons plus ignorer désormais..

2023-10-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-10-13 . .

AGOS-VIDALOS Maison de la réserve

Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lou Dumaine, who is in charge of drawing up climate change adaptation plans for 5 regional nature reserves in the Pyrenees, including our own, presents the initial conclusions of her study. What climate changes are foreseeable? What impact will this have on water resources and forests? How can the massif adapt to global warming? Is it vulnerable? Will global warming open up new opportunities? Let’s talk to her about these issues, which we can no longer ignore.

Lou Dumaine, encargada de elaborar los planes de adaptación al cambio climático de 5 reservas naturales regionales de los Pirineos, entre ellas la nuestra, presenta las primeras conclusiones de su estudio. ¿Qué cambios climáticos se prevén? ¿Qué impacto tendrá sobre los recursos hídricos y los bosques? ¿Cómo puede adaptarse el macizo al calentamiento global? ¿Es vulnerable? ¿Abrirá el calentamiento global nuevas oportunidades? Hablemos con ella de estas cuestiones, que no podemos seguir ignorando.

Lou Dumaine, die mit der Ausarbeitung von Plänen zur Anpassung an den Klimawandel in fünf regionalen Naturschutzgebieten der Pyrenäen, darunter auch in unserem, beauftragt ist, stellt Ihnen die ersten Ergebnisse ihrer Studie vor. Wie wird sich das Klima voraussichtlich entwickeln? Welche Auswirkungen hat dies auf die Wasserressourcen oder die Wälder? Wie kann sich das Massiv an die Klimaerwärmung anpassen? Ist es anfällig? Wird die Erwärmung neue Möglichkeiten eröffnen? Diskutieren Sie mit ihr über diese Themen, die wir nicht mehr ignorieren können.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65