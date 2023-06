Conférence « Mieux connaître le loup » AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos, 29 septembre 2023, Agos-Vidalos.

Agos-Vidalos,Hautes-Pyrénées

Arrivé récemment sur le massif, le loup est une espèce animale qui occupe une place particulière dans sa relation avec l’homme. Olivier Salvador, référent « grands prédateurs (ours et loups) et protection des troupeaux » au sein de la fédération des réserves naturelles catalanes sera notre invité pour en parler et en débattre..

2023-09-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-09-29 . .

AGOS-VIDALOS Maison de la réserve

Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



A recent arrival on the massif, the wolf is an animal species that occupies a special place in its relationship with man. Olivier Salvador, head of « large predators (bears and wolves) and herd protection » at the Catalan nature reserve federation, will be our guest to discuss and debate the issue.

Recién llegado al Macizo, el lobo es una especie animal que ocupa un lugar especial en su relación con el hombre. Olivier Salvador, coordinador de « grandes predadores (osos y lobos) y protección de manadas » de la Federación Catalana de Reservas Naturales, será nuestro invitado para hablar y debatir sobre este tema.

Der Wolf, der erst vor kurzem in das Massiv gekommen ist, ist eine Tierart, die in ihrer Beziehung zum Menschen einen besonderen Platz einnimmt. Olivier Salvador, Referent für große Raubtiere (Bären und Wölfe) und Herdenschutz beim Verband der katalanischen Naturschutzgebiete, wird unser Gast sein, um darüber zu sprechen und zu debattieren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65