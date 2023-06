Portes ouvertes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos, 1 juillet 2023, Agos-Vidalos.

Agos-Vidalos,Hautes-Pyrénées

Bien qu’elle soit ouverte toute l’année, la maison de la réserve organise en juillet un accueil personnalisé. Venez avec nos techniciens ; visiter notre exposition, observer le vol des vautours au dessus des falaises, voir le film consacré aux milieux et aux paysages spectaculaires de notre massif et découvrir quelques études scientifiques réalisées proches de chez vous. En juillet on vous montre et on vous explique tout..

2023-07-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-31 17:00:00. .

AGOS-VIDALOS Maison de la réserve

Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Although open all year round, the Maison de la Réserve organizes a personalized welcome in July. Come along with our technicians; visit our exhibition, watch vultures flying over the cliffs, see the film dedicated to the spectacular environments and landscapes of our massif and discover some of the scientific studies carried out close to home. In July, we’ll show you and explain everything.

Aunque está abierta todo el año, en julio la Maison de la Réserve organiza una acogida personalizada. Acompañe a nuestros técnicos; visite nuestra exposición, contemple el vuelo de los buitres sobre los acantilados, vea la película dedicada a los espectaculares entornos y paisajes de nuestro macizo y descubra algunos de los estudios científicos realizados cerca de usted. En julio, te lo enseñaremos todo y te lo explicaremos todo.

Obwohl es das ganze Jahr über geöffnet ist, organisiert das Maison de la Réserve im Juli einen persönlichen Empfang. Kommen Sie mit unseren Technikern; besuchen Sie unsere Ausstellung, beobachten Sie den Flug der Geier über den Klippen, sehen Sie den Film, der den spektakulären Lebensräumen und Landschaften unseres Massivs gewidmet ist, und entdecken Sie einige wissenschaftliche Studien, die in Ihrer Nähe durchgeführt wurden. Im Juli zeigen und erklären wir Ihnen alles.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65