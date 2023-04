Stage de yoga, qi gong, tai-chi AGOS-VIDALOS, 2 juin 2023, Agos-Vidalos.

Vivez un voyage intérieur, à l’écoute de vos sensations. Le yoga vous aide à créer une sensation de relaxation et de conscience. Le tai-chi favorise l’éveil de la personne à son propre chi. Les deux pratiques combinés procurent un sentiment de libération qui aide la personne à atteindre la longévité, la régénération et la réalisation de soi..

2023-06-02 à 15:50:00 ; fin : 2023-06-04 09:00:00. EUR.

AGOS-VIDALOS Camping Soleil du Pibeste

Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Experience an inner journey, listening to your sensations. Yoga helps you create a sense of relaxation and awareness. Tai Chi helps to awaken the person to his or her own chi. The two practices combined provide a sense of liberation that helps the person achieve longevity, regeneration and self-realization.

Experimenta un viaje interior, escuchando tus sentimientos. El yoga ayuda a crear una sensación de relajación y conciencia. El Tai Chi te ayuda a despertar tu propio chi. Las dos prácticas combinadas proporcionan una sensación de liberación que ayuda a la persona a alcanzar la longevidad, la regeneración y la autorrealización.

Erleben Sie eine innere Reise, bei der Sie auf Ihre Empfindungen hören. Yoga hilft Ihnen, ein Gefühl der Entspannung und des Bewusstseins zu erzeugen. Tai Chi fördert das Erwachen der Person zu ihrem eigenen Chi. Beide Praktiken zusammen vermitteln ein Gefühl der Befreiung, das der Person hilft, Langlebigkeit, Regeneration und Selbstverwirklichung zu erreichen.

Mise à jour le 2023-01-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65