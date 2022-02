AGORYTHME Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le vendredi 18 mars à 20:30

Musique ———- **Festival Drums Summit** Bien sûr il n’y a qu’un instrument. Il n’y a que trente cinq-fois un même instrument. Cet étrange objet est une carte du monde : Cuba, Antilles, Brésil, Nouvelle-Orléans, New-York, Londres, Kingston, et aussi les faubourgs de Paris ou de la Seine-Saint-Denis, nous sont racontés par les musiques frappées sur ces tambours. Un voyage sans avion, sans pollution, sans douane, mais avec le goût de ces pays, les pulsations de ces villes, la couleur de ces rythmes.

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

