Agorando Les Brelières Luzay, dimanche 14 avril 2024.

Agorando Les Brelières Luzay Deux-Sèvres

Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages luzéens à travers 2 randonnées pédestres de 8, 14 km pour les plus sportifs. Les bénéfices seront reversés à l’action nationale « Des larmes de joie ».

Départ de 8h à 10h de la salle des loisirs de Luzay.

Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages luzéens à travers 2 randonnées pédestres de 8, 14 km pour les plus sportifs. Les bénéfices seront reversés à l’action nationale « Des larmes de joie ».

Départ de 8h à 10h de la salle des loisirs de Luzay. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 10:00:00

Les Brelières Départ de la salle des loisirs

Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Agorando Luzay a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison du Thouarsais