Agora Tab Hannogne-Saint-Rémy Hannogne-Saint-Rémy Catégorie d’évènement: Hannogne-Saint-Rémy

Agora Tab Hannogne-Saint-Rémy, 2 novembre 2022, Hannogne-Saint-Rémy. Agora Tab

Hannogne-Saint-Rémy

2022-11-02 – 2022-11-02 Hannogne-Saint-Rémy Ardennes Hannogne-Saint-Rémy Vous avez une tablette numérique ou un smartphone mais avez du mal à le prendre en main ? Vous souhaitez l’utiliser de manière plus optimale ? Alors Agora Tab est fait pour vous ! Accompagné de notre médiateur numérique et avec ou sans matériel personnel, gagnez en autonomie sur ces outils incontournables ! agora@cc-paysrethelois.fr +33 3 24 72 74 85 Hannogne-Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégorie d’évènement: Hannogne-Saint-Rémy Autres Lieu Hannogne-Saint-Rémy Adresse Ville Hannogne-Saint-Rémy lieuville Hannogne-Saint-Rémy

Agora Tab Hannogne-Saint-Rémy 2022-11-02 was last modified: by Agora Tab Hannogne-Saint-Rémy Hannogne-Saint-Rémy 2 novembre 2022

Hannogne-Saint-Rémy