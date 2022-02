Agora Show Colombelles, 26 février 2022, Colombelles.

Agora Show Rue des ateliers Le Wip Colombelles

2022-02-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-26 21:30:00 21:30:00 Rue des ateliers Le Wip

Colombelles Calvados Colombelles

Le samedi 26 février 2022, le WIP et la Compagnie Macédoine vous convient à une soirée en immersion avec exposition participative et pièce de théâtre-forum.

La soirée « AGORA » est l’événement final qui clôture une série d’ateliers, rencontres et discussions autour du thème « Parcours, trajectoires et mobilités » qui auront eu lieu en janvier et février 2022. La Compagnie Macédoine proposera au public une pièce de théâtre-forum, où les spectateurs auront plus d’une surprise.

Avant le début de la pièce, venez découvrir l’exposition participative du WIP, ainsi qu’un parcours virtuel proposé par la Micro Folie de Colombelles.

Au programme :À partir de 17h00 : Présentation de l’exposition et découverte virtuelle de l’Agora antique grâce à un jeu vidéo à la Micro-Folie, suivie d’une animation sur le thème « débattre et s’exprimer de la Grèce Antique à aujourd’hui »À partir de 18h00 : Visite libre de l’exposition et bar mobile ouvertEt à 19h :Théâtre – forum par la Compagnie de théâtre Macédoine

Informations pratiques :

Le bar mobile du WIP sera ouvert avec boissons.

Ouverture des portes de la Grande Nef au public à partir de 17h45.

Pour tout public, à partir de 12 ans.

Billetterie via l’onglet « réservation » sur le site du WIP. Billetterie sur place disponible.

Source : Le Wip

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/

Rue des ateliers Le Wip Colombelles

