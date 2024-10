Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Église-Neuve-de-Vergt

Église-Neuve-de-Vergt

Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau Église-Neuve-de-Vergt, mercredi 27 novembre 2024.

Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Pling-Klang est le fruit de la rencontre entre deux circassiens Étienne Manceau et Mathieu Despoisse.

En jouant sur les accords et les désaccords, les deux artistes questionnent la notion de couple, invention sociale qui s’empare de nos péripéties quotidiennes. Ils transposent leur objet de réflexion en un autre casse-tête le montage d’un meuble en kit.

Les deux hommes se livrent à un jeu en face à face, rythmé de récits sensibles.

Cette construction en duo met en lumière des sujets de société comme la masculinité ou les normes sociales.

La scène devient à la fois lieu de fabrique du spectacle et atelier de bricolage, avec comme seule notice, la feuille de route de leurs existences.

Un défi drôle, ludique et magistral. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-27 20:00:00

fin : 2024-11-27 21:30:00

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Périgueux

mercredi 27 novembre 2024 Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau Église-Neuve-de-Vergt Agora Pôle National Cirque Pling-Klang / Mathieu Despoisse et Etienne Manceau Église-Neuve-de-Vergt Dordogne 2024-11-27 à .