Agora Pôle National Cirque Nôt Pièce / La Volière de Velours, Emma Verbeke Boulazac Isle Manoire, mercredi 11 décembre 2024.

Nôt Pièce signifie notre champ en patois.

C’est dans son parcours personnel qu’Emma Verbeke trouve son inspiration ses voyages, ses expériences l’ont amenée à réfléchir sur les territoires et leurs habitants.

C’est l’histoire de Mauricette, 94 ans, fermière. Emma est partie à sa rencontre, pour écouter sa vie.

Depuis toujours, Emma tisse, tricote, entre le cirque et ses origines.

Sous son portique en ferraille, avec ses sangles, elle grimpe dans les hauteurs pour célébrer cette rencontre. Un endroit refuge entre le sol et les airs. Le cirque fait histoire, raconte ces deux femmes et crée ce lien de l’instant présent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 17:30:00

fin : 2024-12-11 18:30:00

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

