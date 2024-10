Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny Boulazac Isle Manoire Dordogne

Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny Boulazac Isle Manoire, jeudi 17 octobre 2024.

Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

La vie d’Alice Barraud bascule lorsqu’elle est blessée au bras lors des attentats de novembre 2015 à Paris.

S’ensuit une période de reconstruction, d’hôpital, de centre de rééducation, de psychothérapie et d’expertises médicales, durant laquelle l’acrobate voltigeuse note ses réflexions, poétise ses doutes, ses maux et ses combats, dans des carnets devenus les exutoires de ses ressentiments profonds.

Accompagnée de Raphaël de Pressigny, batteur du groupe de musique Feu Chatterton ! , elle nous conte en corps, en mots et en musique des fragments de vie habités par le rêve et teintés d’espoir.

Sur le fil entre force et fragilité, corps handicapé et corps performant, ce duo tendre et émouvant nous entraîne, transcende le chaos pour faire naître la beauté et célèbre poétiquement la résilience. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-17 20:00:00

fin : 2024-10-17 21:30:00

Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Périgueux

jeudi 17 octobre 2024 Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny Boulazac Isle Manoire Agora Pôle National Cirque MEMM Au mauvais Endroit au Mauvais Moment / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny Avenue de l'Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne 2024-10-17 à .