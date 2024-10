Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard Boulazac Isle Manoire Dordogne

Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard Boulazac Isle Manoire, jeudi 21 novembre 2024.

Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

La chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard élaborent depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui bouscule les codes établis.

Amoureux de mélodie classique, de blues et de chanson française, ils cherchent sans cesse le lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le coeur expressif des chansons aux délicieuses dérives.

Leur concert révèle des affinités entre mélancolie romantique et spleen baudelairien et conjugue dans un geste musical intempestif et créateur deux modernités rebelles.

Le duo s’invente de nouveaux standards, des nostalgies musicales qui sont de profonds miroirs.

Une virée musicale rafraîchissante et piquante de fantaisie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-21 20:00:00

fin : 2024-11-21 21:00:00

Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Périgueux

jeudi 21 novembre 2024 Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard Boulazac Isle Manoire Agora Pôle National Cirque Le Secret / Marion Rampal et Pierre François Blanchard Avenue de l'Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne 2024-11-21 à .