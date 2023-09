Losing it / Samaa Wakim et Samar Haddad King Agora – Pôle National Cirque Boulazac Isle Manoire, 17 octobre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Dans cette performance solo engagée, la chorégraphe palestinienne Samaa Wakim s’interroge sur l’aspect politique lié à un vécu en zone de guerre.

Losing it explore comment le traumatisme de générations précédentes s’exprime dans son propre corps et son identité par le mouvement et le son. Des souvenirs électriques refont surface tels des fantômes du passé gorgés de peur, de privation de liberté et d’espoir face à l’occupation.

En dialogue avec une bande-son jouée en direct, un monde introspectif joue dangereusement avec la survie et se dévoile sur scène. Des instants de vie aux gestes furtifs gravitent dans une boucle temporelle fantasmagorique et oscillent entre réalité du présent, bribes du passé et rêve étrange..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 21:00:00. EUR.

Agora – Pôle National Cirque Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In this engaging solo performance, Palestinian choreographer Samaa Wakim examines the politics of living in a war zone.

Losing it explores how the trauma of previous generations is expressed in one?s own body and identity through movement and sound. Electric memories resurface like ghosts from the past, brimming with fear, deprivation of freedom and hope in the face of occupation.

In dialogue with a live soundtrack, an introspective world plays dangerously with survival and reveals itself on stage. Moments of life with furtive gestures gravitate in a phantasmagorical time loop, oscillating between present reality, snatches of the past and strange dreams.

En esta atractiva actuación en solitario, la coreógrafa palestina Samaa Wakim examina los aspectos políticos de vivir en una zona de guerra.

Perderla explora cómo el trauma de generaciones anteriores se expresa en el propio cuerpo y la propia identidad a través del movimiento y el sonido. Recuerdos eléctricos resurgen como fantasmas del pasado, rebosantes de miedo, privación de libertad y esperanza ante la ocupación.

En diálogo con una banda sonora en directo, un mundo introspectivo juega peligrosamente con la supervivencia y se revela en escena. Momentos de vida con gestos furtivos gravitan en un bucle temporal fantasmagórico y oscilan entre la realidad del presente, retazos del pasado y extraños sueños.

In dieser engagierten Soloperformance hinterfragt die palästinensische Choreographin Samaa Wakim den politischen Aspekt, der mit dem Leben in einem Kriegsgebiet verbunden ist.

Losing it untersucht, wie sich das Trauma früherer Generationen durch Bewegung und Klang im eigenen Körper und in der eigenen Identität ausdrückt. Elektrische Erinnerungen tauchen auf wie Geister der Vergangenheit, die mit Angst, Unfreiheit und Hoffnung angesichts der Besatzung gefüllt sind.

Im Dialog mit einem live gespielten Soundtrack spielt eine introspektive Welt ein gefährliches Spiel mit dem Überleben und wird auf der Bühne enthüllt. Lebensmomente mit flüchtigen Gesten bewegen sich in einer fantasmagorischen Zeitschleife und schwanken zwischen der Realität der Gegenwart, Bruchstücken der Vergangenheit und einem seltsamen Traum.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux