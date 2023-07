Loto intergénérationnel à l’Agora Agora Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Loto intergénérationnel à l’Agora Agora Issy-les-Moulineaux, 26 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Loto intergénérationnel à l’Agora Dimanche 26 novembre, 15h00 Agora Entrée libre Profitez d’un après-midi chaleureux et animé autour du jeu. Un goûter sera offert aux participants et de nombreux lots seront à gagner. Agora 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

loto quartier

