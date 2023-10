Loto intergénérationnel Agora Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Loto intergénérationnel Agora Issy-les-Moulineaux, 26 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Loto intergénérationnel Dimanche 26 novembre, 15h00 Agora Entrée libre Loto intergénérationnel Les jeunes de la maison de quartier de La Ferme / Les Îles se mobilisent dans leur quartier lors de ce loto intergénérationnel placé sous le signe du partage et de la convivialité ! De la préparation des lots à l’accueil du public en passant par la conduite de cette animation, ils assureront un après-midi chaleureux sous l’égide des équipes du CLAVIM et des Conseils de quartier. Entrée libre, à l’Agora

Dimanche 26 novembre de 15h à 18h Agora 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00 CLAVIM Conseilsdequartier Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Agora Adresse 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Agora Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.821178;2.254804

Agora Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/