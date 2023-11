Vins et fromages de chèvre et de brebis Agora Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Vins et fromages de chèvre et de brebis Agora Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Vins et fromages de chèvre et de brebis Samedi 25 novembre, 09h55 Agora sur inscription, 35€ Êtes-vous prêts à vivre une expérience gustative inoubliable ? Embarquez et voyagez autour du monde du fromage français de chèvre et de brebis.

Issus de différentes régions, les fromages de chèvre et brebispeuvent présenter des goûts et textures très différents. Onadaptera le choix du vin au degré d’affinage du fromage, quipeut être frais, crémeux ou très sec.

Nous dégusterons 5 fromages de textures et d'affinage différents associés à 5 vins avec des associations surprenantes à percer dans cet atelier plein de gourmandises. Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00 Agora 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-11-25T09:55:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

