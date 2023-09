Le pinot noir dans tous ses états Agora Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Le pinot noir dans tous ses états Agora Issy-les-Moulineaux, 14 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Le pinot noir dans tous ses états Samedi 14 octobre, 10h00 Agora sur inscription, 14 € Considéré comme le père de quasiment tous les cépages rouges existants, le pinot noir en est effectivement l’un des plus anciens.

S’intéresser au pinot noir est aussi une manière de comprendre le développement du vignoble mondial… Celui-ci s’est implanté dans le monde entier, sur chacun des cinq continents. Cépage roi de la Bourgogne, il est également vinifié en blanc, en Champagne notamment.

Nous dégusterons 5 vins avec des terroirs différents, des vinifications différentes, blanc ou rouge, vin tranquille ou effervescent pour nous démontrer qu'à partir d'un même cépage, des vins très différents peuvent flatter notre palais !

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

