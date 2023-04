Atelier nihonga « Koï » AGORA Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier nihonga « Koï » AGORA, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier nihonga « Koï » Samedi 1 avril, 10h00 AGORA 140 euros (Dont 30 euros d’adhésion annuelle) Une journée pour découvrir la peinture traditionnelle japonaise autour du thème des « Koï » les carpes symboles de courage et de persévérance en Asie. Vous apprendrez à utiliser les pigments et le nikawa ainsi que la feuille d’or et d’argent pour réaliser votre oeuvre sur du washi fixé sur bois.

Coût: 110 euros + 30 euros adhésion.

Le professeur :

Valérie est française. Peintre formée aux techniques traditionnelles de la peinture décorative en 1987, elle a voyagé à plusieurs reprises au Japon, où elle a découvert la pratique de la peinture japonaise Nihonga. Elle s’est formée en 2007 auprès de Yiching Chen au sein de son association Pigments et Arts du Monde puis elle est allée à la rencontre des artistes au Japon. Passionnée par ce mode d’expression, elle transmet ses découvertes par le biais d’initiations et de démonstrations. AGORA 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://valerie-eguchi.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

