Un atelier d'etegami sur le thème de Setsubun. Parce que peindre des démons sur des cartes pour les envoyer afin d'entrer dans une nouvelle saison, c'est le fun!! Je propose un atelier d'etegami samedi après midi de 14h à 16h sur le thème de Setsubun.

Setsubun: Introduit d’abord par la cour impériale de Heian dans l’Antiquité (794-1185) avant d’être démocratisé à l’époque d’Edo (1600-1868), ce jour a deux significations importantes pour les Japonais : chasser les mauvais esprits de l’année passée et attirer la chance sur soi pour l’année qui s’ouvre ; célébrer l’arrivée prochaine du renouveau printanier.

L’atelier d’etegami: L’e-tegami, littéralement « Image-message » est une carte peinte d’un motif, accompagnée de quelques mots que l’on envoie à son entourage. L’etegami traditionnel a ses codes proposés par Koike Kunio. Ce sont des règles pour mieux briser nos règles et conditionnements qui nous permettent de retrouver notre regard d’enfant sur les choses. »

