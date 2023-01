Stage de Thangka AGORA Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Apprenez à peintdre une thangka avec Karma Yeshe, Maitre en art sacré bouddhique dans les styles Mendri et Karma Gadri.

L’artiste doit respecter les canons qui permettent à la thanka de transmettre son message, d’être appréhendé par le méditant dans sa symbolique et dans l’énergie qui en émane.

Cet art sacré est à l’opposé de l’art pour l’art.. LA TECHNIQUE

Les thankas sont peintes sur de la toile écrue de très bonne qualité pour une bonne résistance au temps. Tendue sur un cadre elle est ensuite enduite de blanc d’Espagne mélangé à de la colle de peau. Après séchage la toile est poncée à la pierre.

On dessine le sujet sur une feuille de calque. A l’aide d’une aiguille on perfore le calque sur les traits. On utilise un tampon de poudre de pigments pour imprimer le dessin sur la toile à travers les trous. Puis on peint avec des pigments mélangés à de la colle naturelle.

