Stage de nihonga AGORA, 7 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Stage de nihonga 7 et 8 janvier AGORA 220 Euros + 30 euros adhésion Au cours de cet atelier, les doigts dans les pigments, vous découvriez une technique artistique ancestrale venu du Japon en suivant la route de la soie. Poudres de mica ou de cristal, feuilles métalliques donnent également aux œuvres un aspect où la matité joue avec les scintillements. On utilise des pinceaux traditionnels (fude) dont les manches sont en bambou et en poils d’animaux tels que le mouton, la chèvre, le raton laveur, l’écureuil, le cerf, la belette, ou encore le cheval. Le temps que nécessite la préparation des matériaux est un temps d’inspiration nécessaire à l’élaboration de l’œuvre. AGORA 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://valerie-eguchi.fr/initiations-au-nihonga-prochaines-dates/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

