Atelier d'etegami
Mardi 27 décembre, 10h00
AGORA

25 euros

Atelier d'etegami – thème: Cartes de voeux et gravure de sceau)

A l'occasion de cet atelier vous pourrez découvrir comment peindre les lignes de vie et créer votre nengajo (carte de voeux en japonais). L'année 2023 étant sous le signe du lapin en astrologie chinoise, vous disposerez de figurines que j'ai confectionné en pâte à papier pour l'occasion . JEn bonus vous pourrez créer votre hanko , le tampon avec lequel on signe son etegami.

Lieu de l'atelier: AGORA 18 Rue Aristide Briand à Issy les Moulineaux

2022-12-27T10:00:00+01:00

2022-12-27T12:00:00+01:00 Valérie Eguchi

