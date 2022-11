Atelier nihonga AGORA Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier nihonga AGORA, 17 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier nihonga 17 et 18 décembre AGORA

220 + 30 euros adhésion

Découverte de la peinture traditionnelle japonaise handicap moteur mi AGORA 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Nihonga ( nihon= Japon ga= peinture) La peinture traditionnelle japonaise est un art ancien qui trouve ses origines en Chine, suivant la route de la soie. La technique traditionnelle est à base de couleurs issues de minéraux naturels ou de terres, réduits en poudres. Ces pigments sont mélangés avec un gel organique et dilués avec de l’eau. La peinture ainsi obtenue est appliquée sur un papier marouflé sur panneau bois. Avec le nihonga, nous découvrons le goût de la matière, le jeu des brillances et des matités dues à l’éclat des cristaux sur les pigments, les feuilles métalliques, les oxydations. Dans la peinture japonaise, tous les matériaux sont préparés par l’artiste. Une fois l’esquisse de base terminée, chaque pigment est mélangé avec de l’eau et le Nikawa sur une coupelle. Le nihonga procure un calme intérieur et nous sort de l’urgence. Grâce au temps que le peintre s’accorde pour la préparation, c’est aussi un temps de réflexion nécessaire pour chaque élément entrant dans la composition du tableau. Il nous met en état de méditation active.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00 Valérie Eguchi

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu AGORA Adresse 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville AGORA Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

AGORA Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier nihonga AGORA 2022-12-17 was last modified: by Atelier nihonga AGORA AGORA 17 décembre 2022 AGORA Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine