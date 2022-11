[REPORTÉ EN ] MUSIQU’ENVILLE : concert romantique Agora du Haut-Carré Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

[REPORTÉ EN ] MUSIQU’ENVILLE : concert romantique Agora du Haut-Carré, 16 juin 2023, Talence. [REPORTÉ EN ] MUSIQU’ENVILLE : concert romantique Vendredi 16 juin 2023, 19h00 Agora du Haut-Carré

Entrée payante sur inscription

L’école municipale de musique et de danse présente un concert autour du trio pour clarinette, violoncelle et piano de Brahms. Agora du Haut-Carré Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour toute demande d’information ou pour un remboursement, contactez le service culturel de la ville : > culture@talence.fr L’école municipale de musique et de danse présente un concert autour du

autour du trio pour clarinette, violoncelle et piano de Brahms, le 29 novembre, dès 19h à l’Agora du Haut-Carré de l’université de Bordeaux. Avec Rémi Play, clarinette, Emmanuelle Faure, violoncelle et Yui Chabot, piano TARIF ET RÉSERVATION Tarif noraml : 5 € / Gratuit pour les élèves de l’école municipale de musique et de danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00

2023-06-16T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Agora du Haut-Carré Adresse Talence Ville Talence lieuville Agora du Haut-Carré Talence Departement Gironde

Agora du Haut-Carré Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

[REPORTÉ EN ] MUSIQU’ENVILLE : concert romantique Agora du Haut-Carré 2023-06-16 was last modified: by [REPORTÉ EN ] MUSIQU’ENVILLE : concert romantique Agora du Haut-Carré Agora du Haut-Carré 16 juin 2023 Agora du Haut-Carré Talence Talence

Talence Gironde