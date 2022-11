Les concerts de l’Orchestre Symphonique de Talence Agora du Haut-Carré Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Les concerts de l’Orchestre Symphonique de Talence Agora du Haut-Carré, 1 décembre 2022, Talence. Les concerts de l’Orchestre Symphonique de Talence 1 et 8 décembre Agora du Haut-Carré

Entrée libre

Pour la fin de l’année, l’Orchestre Symphonique de Talence vous proposent deux concerts le 1er et 8 décembre 2022, sur le campus universitaire de Talence. Agora du Haut-Carré Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://orchestre-symphonique-de-talence.com/ »}] Pour la fin de l’année, l’Orchestre Symphonique de Talence vous proposent deux concerts le 1er et 8 décembre 2022, sur le campus universitaire de Talence. L’orchestre interprètera les « Suites de l’Arlésienne de Bizet et l’opérette de Lehar » la veuve joyeuse ». 1er décembre 2022 à 20h30 à l’Agora, domaine du Haut-Carré (université de Bordeaux).

à l’Agora, domaine du Haut-Carré (université de Bordeaux). 8 décembre 2022 à 20H30 au Grand Amphi de l’ENSEIRB ( Avenue du Dr Albert Schweitzer). Retrouvez toutes les informations sur ces deux concerts sur le site web de l’orchestre Symphonique de Talence > En savoir plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:30:00+01:00

2022-12-08T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Agora du Haut-Carré Adresse Talence Ville Talence Age maximum 99 lieuville Agora du Haut-Carré Talence Departement Gironde

Agora du Haut-Carré Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Les concerts de l’Orchestre Symphonique de Talence Agora du Haut-Carré 2022-12-01 was last modified: by Les concerts de l’Orchestre Symphonique de Talence Agora du Haut-Carré Agora du Haut-Carré 1 décembre 2022 Agora du Haut-Carré Talence Talence

Talence Gironde