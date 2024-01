AGORA DES SAVOIRS Montpellier, mercredi 28 février 2024.

AGORA DES SAVOIRS Montpellier Hérault

Rendez-vous des passionnés de la science et de la connaissance, l’Agora des Savoirs propose plusieurs rencontres à la salle Rabelais de Montpellier, à suivre en direct et en différé sur YouTube ou sur Divergence FM (93.9). Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’Agora des savoirs est de retour pour une nouvelle édition. Lors de ce deuxième cycle, 6 rencontres sont prévues du 24 janvier au 24 avril 2024 au centre Rabelais, gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.

Au programme:

Mercredi 24 janvier à 19h

Camille Froidevaux-Metterie « Un si gros ventre. Expériences vécues du corps enceint » (Stock, 2023)

Mercredi 7 février 2024 à 19h

Clotilde Leguil « L’ère du toxique » (PUF, 2023)

Mercredi 28 février 2024 à 19h

Gilles Kepel « Prophète en son pays » (L’Observatoire, 2023)

Mercredi 13 mars 2024 à 19h

Bruno Dumézil « L’Empire mérovingien. Ve-VIIIe siècle » (Passés/composés, 2023)

Mercredi 27 mars 2024 à 19h

Marc-André Selosse « Nature et préjugés. Convier l’humanité dans l’histoire naturelle » (Actes Sud, 2024)

Mercredi 24 avril 2024 à 19h

Asma Mhalla et Cédric Villani « L’intelligence artificielle une nouvelle composante de la démocratie et de notre rapport à l’information ? » .

29 boulevard Sarrail

Montpellier 34000 Hérault Occitanie agoradessavoirs@ville-montpellier.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 19:00:00

fin : 2024-02-28 23:00:00



L’événement AGORA DES SAVOIRS Montpellier a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER