Agora de l’alimentation dans le 15e arrondissement Gare de Vaugirard, 7 décembre 2022, Paris.

Le mercredi 07 décembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre de la révision du Plan Climat, la mairie du 15e arrondissement, vous invite à une Agora de l’alimentation !

En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050.

Divers événements sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement, mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en cours sur le territoire.

Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble !

La soirée sera centrée autour du sujet de l’alimentation, une thématique en en lien avec l’environnement, l’empreinte carbone, la justice sociale… Et pour laquelle la Ville de Paris est déjà très engagée via son Plan Climat et son Plan Alimentation Durable (2021-2027).

Au programme : Ateliers, débats et plus de détails à venir…

Rendez-vous le 7 décembre de 18h30 à 20h30, Gare de Vaugirard dans le 15e arrondissement !

Contact :

Camille Leplay giboulees.com