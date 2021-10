Agora de Alejandro Amenabar – Cinéclub Tréguier, 12 janvier 2022, Tréguier.

Agora de Alejandro Amenabar – Cinéclub 2022-01-12 20:30:00 – 2022-01-12 Théâtre de l’Arche Centre Culturel Ernest Renan

Tréguier Côtes d’Armor

6 janvier 2010 – 2h 06 – Drame, Aventure, Historique – Espagnol – Film en couleurs.

Avec : Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac

IVème siècle après Jésus-Christ. L’Egypte est sous domination romaine. A Alexandrie, la révolte des Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande Bibliothèque, désormais menacée par la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles, avec l’aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l’amour d’Hypatie : Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d’être affranchi s’il accepte de rejoindre les Chrétiens, de plus en plus puissants…

