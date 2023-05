Agora « Comment faire face aux questions de biodiversité et de permaculture en milieux urbains ? » avec le collectif l’Aberiette et Thierry Boutonnier Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 20h45

.Tout public. gratuit

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

Le collectif Aberiette en résidence à la supérette, centre d’art contemporain de Malakoff et l’artiste Thierry Boutonnier discuterons avec poésie des outils et des moyens qu’ils mettent en place en tant qu’auteurs pour répondre au soin à apporter à la biodiversité.

Pour Nuit Blanche, l’œuvre Circo Minimo du designer Olivier Vadrot s’installe sur une esplanade verdure et accueille trois temps d’agora autour des questions d’eau. Des temps d’échange et de débats collectif mettront en cohérence les enjeux de la Nuit Blanche 2023 : le droit des nuages et de l’eau, comment faire collectif, et l’écosystème d’un quartier.

Collectif Aberiette

Le collectif est formé de quatre artistes, anciens étudiants de l’école des Beaux Arts de Rennes et Quimper : Mérovée Dubois, Malo Legrand, Patrice Ménard et Cordina. Sur un fond d’autonomie artistique, leur projet s’est dessiné au cœur du village de Souvigné-sur-Sarthe. Le vieux Sarthois nomme l’abri, aberiaux ou aberiette. L’aberiette, comme abri de jeunes artistes, de faune, de flore, de son village et de ses habitants.Tout débute avec un abri d’un peu plus d’un hectare, qu’ils ont façonné avec l’art et par la terre, afin de construire un lieu en résonance avec son environnement rural, et nos enjeux artistiques.

Thierry Boutonnier

Né en 1980, Thierry Boutonnier vit et travaille à Lyon. Il développe un travail autour de la notion de domestication. Se revendiquant non spécialiste, polyvalent et pluridisciplinaire, il utilise tous les moyens à sa disposition : performances, vidéos, sculpture, images et photographies, schémas, publications… Fort d’intenses coopérations, il réalise des actions et des objets en interdépendance avec des écosystèmes comme pour Lausanne Jardin (2009), Prenez Racines (2010-2016) ou Eau de rose (2014-2017). Son travail fait l’objet d’expositions à l’international. Thierry Boutonnier a reçu le Prix COAL en 2016 pour son projet Prenez racines, et collabore depuis fréquemment avec COAL.

À voir aussi ! Nuit Blanche 2023 à Malakoff :

– Circo minimo – Olivier Vadrot – œuvre dans l’espace public- Agora Faut-il protéger les nuages- Agora Comment faire face aux questions de biodiversité et de permaculture en milieux urbains ?- Agora Comment sont impulsées l’entraide et la solidarité par les citoyens et citoyennes d’un quartier ?- Marcher sur l’eau – Aïssa Maïga – cinéma plein air- Projection films d’artistes du Salon de Montrouge- Les spécialités culinaires des habitant·es – banquet- Espace de gratuité – Ema Drouin- Atelier Faire son pain- Balade à vélo

Programmation en partenariat avec la Société du Grand Paris.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff 28 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff

Contact : maisondesarts@ville-malakoff.fr

(c) centre d’art contemporain de malakoff Circo minimo, 2023, amphithéatre miniature, contreplaqué de peuplier, vis de penture, 91 (h) x 404 x 404 cm.