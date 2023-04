Exposition Louise Collet 10 Avenue de la Beauronne, 12 mai 2023, Agonac.

Louise Collet, dessinatrice, présente les travaux réalisés lors d’une résidence de création menée depuis 2022 à Agonac et lors d’ateliers de pratique artistique avec des élèves de l’école primaire. La ville d’Agonac lui propose de s’inspirer de la biodiversité et des paysages de la zone humide située à deux pas de la mairie.

Née en 1996, Louise Collet vit à Paris. Influencée par la littérature contemporaine et la peinture traditionnelle japonaises elle développe un travail motivé par l’observation du réel, et notamment de la relation que l’humain entretient avec son environnement et de son rapport au quotidien. Empreinte de lenteur, sa pratique se nourrit de minutie et de concentration accrue, donnant au non-spectaculaire une place importante.

Organisée par le Conseil départemental de la Dordogne, dans le cadre de « l’Année du dessin en Dordogne »..

2023-05-12 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

10 Avenue de la Beauronne Médiathèque Laurent de Graulier

Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Louise Collet, draughtswoman, presents the works realized during a creative residency carried out since 2022 in Agonac and during workshops of artistic practice with pupils of the elementary school. The city of Agonac proposed her to be inspired by the biodiversity and the landscapes of the wetland located close to the town hall.

Born in 1996, Louise Collet lives in Paris. Influenced by contemporary literature and traditional Japanese painting, she has developed a body of work motivated by the observation of reality, and in particular of the relationship that humans have with their environment and their relationship to daily life. Her work is imbued with slowness, meticulousness and concentration, giving the non-spectacular an important place.

Organized by the Conseil départemental de la Dordogne, as part of the « Year of Drawing in the Dordogne ».

Louise Collet, dibujante, presenta el trabajo realizado durante una residencia creativa llevada a cabo desde 2022 en Agonac y durante talleres de práctica artística con alumnos de primaria. La ciudad de Agonac la ha invitado a inspirarse en la biodiversidad y los paisajes de la zona húmeda situada cerca del ayuntamiento.

Nacida en 1996, Louise Collet vive en París. Influida por la literatura contemporánea y la pintura tradicional japonesa, su obra está motivada por la observación de la realidad y, en particular, de la relación que el ser humano mantiene con su entorno y su relación con la vida cotidiana. Su obra está impregnada de lentitud, meticulosidad y una mayor concentración, dando a lo no espectacular un lugar importante.

Organizado por el Conseil départemental de la Dordogne, en el marco del « Année du dessin en Dordogne ».

Die Zeichnerin Louise Collet präsentiert Arbeiten, die während eines seit 2022 in Agonac durchgeführten Künstleraufenthalts und während Workshops zur künstlerischen Praxis mit Grundschulkindern entstanden sind. Die Stadt Agonac schlug ihr vor, sich von der Artenvielfalt und den Landschaften des Feuchtgebiets, das sich in unmittelbarer Nähe des Rathauses befindet, inspirieren zu lassen.

Louise Collet wurde 1996 geboren und lebt in Paris. Sie ist von der zeitgenössischen Literatur und der traditionellen japanischen Malerei beeinflusst und entwickelt eine Arbeit, die durch die Beobachtung der Realität motiviert ist, insbesondere der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt und seiner Beziehung zum Alltag. Ihre Praxis ist von Langsamkeit geprägt und lebt von Sorgfalt und erhöhter Konzentration, wobei sie dem Nicht-Spektakulären einen wichtigen Platz einräumt.

Organisiert vom Conseil départemental de la Dordogne, im Rahmen des « Année du dessin en Dordogne » (Jahr der Zeichnung in der Dordogne).

